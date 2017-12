Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Trois départements de l'Est et du Nord de la France étaient toujours placés jeudi matin en vigilance orange vent violent et inondation, a indiqué Météo-France dans son dernier bulletin.

