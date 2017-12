Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

La chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron ont affirmé vendredi vouloir arriver à une position commune en mars prochain sur les réformes de la zone euro, à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles.

La chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron ont affirmé vendredi vouloir arriver à une position commune en mars prochain sur les réformes de la zone euro, à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles.



"Nous voulons arriver d'ici à mars à rapprocher nos positions", a précisé Mme Merkel lors d'une conférence de presse commune avec le président français.

"Nous allons trouver une solution commune, car c'est nécessaire pour l'Europe", a-t-elle ajouté. "Quand on veut, on peut", a insisté la chancelière.

M. Macron a fait part de son côté de la "volonté que nous avons l'un et l'autre de converger dès le mois de mars".

Ce dernier a présenté, lors d'un discours à La Sorbonne en septembre, sa vision d'une réforme de la zone euro, préconisant notamment un ministre des Finances et un budget pour la zone euro, ce qui est loin de faire l'unanimité.

En revanche, Mme Merkel, toujours à la peine pour former une nouvelle coalition gouvernementale après des législatives dont elle est sortie affaiblie, n'a pas détaillé sa vision. Les conservateurs de Mme Merkel sont toutefois moins favorables aux idées de M. Macron que les sociaux-démocrates, avec lesquels elle tente actuellement de s'allier.



Par Richard SARGENT et Aidan JONES - © 2017 AFP