Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Le chef des conservateurs autrichiens Sebastian Kurz et son partenaire du Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) Heinz-Christian Strache ont présenté samedi matin leur accord de gouvernement au président de la République, et devaient en dévoiler les détails plus tard dans la journée.

