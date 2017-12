Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Trente miss de 18 à 24 ans s'affrontent samedi soir à Châteauroux (Indre) à l'occasion de la 88e cérémonie des Miss France, dédiée cette année à la lutte contre les violences faites aux femmes.

La soirée, diffusée en direct sur TF1 à partir de 21H00, doit départager des jeunes femmes venues de 22 régions métropolitaines et de huit territoires ou départements d'Outre-Mer.

La nouvelle reine de beauté, désignée par le vote des téléspectateurs, succèdera à Alicia Aylies, qui avait été l'an dernier la première Miss Guyane à décrocher la couronne.

Deux mois après le déclenchement de l'affaire Harvey Weinstein, "la cérémonie sera l'occasion de dénoncer les violences faites aux femmes", a annoncé Sylvie Tellier, Miss France 2002, directrice générale de la société Miss France, filiale du groupe de production audiovisuelle Endemol.

- 'Message aux Français' -

L'annonce n'a pas convaincu les associations féministes qui voient dans la cérémonie une célébration de la "femme objet". La secrétaire d?État chargée de l?Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, y a cependant vu une occasion "de sensibiliser un grand nombre de familles assises devant leurs téléviseurs".

"Les Miss peuvent envoyer un message à tous les Français!", a-t-elle déclaré dans Le Parisien-Aujourd'hui en France de samedi.

Fin octobre, l'élection de Miss Pérou, retransmise en direct à la télévision, avait déjà été utilisée par les candidates pour dénoncer les violences faites aux femmes.

"Mon nom est Camila Canicoba et mes mensurations sont 2.202 féminicides en neuf ans dans mon pays", avait lancé une candidate.

"Une fillette meurt toutes les dix minutes (dans le monde) victime de l'exploitation sexuelle", "plus de 70% des femmes au Pérou sont victimes de harcèlement de rue", "81% des auteurs d'agressions sexuelles sur des jeunes filles de moins de 5 ans sont proches de la famille", ont alors enchaîné d'autres jeunes femmes en robes à paillettes dorées.

- Fêtes populaires -

Cette 88e édition de Miss France sera aussi placée sous le signe des fêtes populaires, avec un jury coprésidé par le couturier Jean Paul Gaultier et Iris Mittenaere, Miss France 2016 sacrée Miss Univers en 2017.

Les chanteuses Nolwenn Leroy et Lorie Pester, l'humoriste Anne Roumanoff, le rugbyman Vincent Clerc et le comédien espagnol Agustin Galiana, compteront aussi parmi les jurés. Le chanteur britannique Ed Sheeran sera l'invité d'honneur de la cérémonie.

Jean-Pierre Foucault animera cette soirée pour la 23e fois. La dernière cérémonie avait attiré pas moins de 7,6 millions de téléspectateurs.

Les grandes fêtes françaises comme le 14-juillet, le Carnaval de Nice ou les fêtes foraines seront évoquées tout au long de la cérémonie par les prétendantes mises en scène dans une dizaine de tableaux chorégraphiés. TF1 promet "trente miss, élégantes, modernes et glamours".

A égalité, le jury et les téléspectateurs désigneront les cinq finalistes parmi douze candidates sélectionnées par les organisateurs.

Les téléspectateurs auront toutefois le dernier mot pour désigner seuls la lauréate et ses deux dauphines, en votant par téléphone et SMS. Auparavant, les téléspectateurs pourront poser des questions aux finalistes depuis les réseaux sociaux.



