Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

La patronne est de retour ! Après un début de saison poussif, l'Américaine Lindsey Vonn a remis les choses au clair samedi en remportant le premier super-G de Val d'Isère, améliorant au passage son record du nombre de victoires sur le circuit (78).

La skieuse du Colorado, dossard N.6, a eu la chance de passer dans les premières et de bénéficier de conditions de visibilité peut-être un peu meilleures que les concurrentes suivantes, mais elle a rendu une copie très propre techniquement, très engagée, pour remporter le 78e succès de sa carrière en Coupe du monde, son 28e en super-G.

Elle n'était plus montée sur la plus haute marche du podium depuis la descente de Garmisch-Partenkirchen le 21 janvier, qui était d'ailleurs jusqu'à présent sa seule victoire de l'année 2017.

L'Américaine de 33 ans, qui reste la star du circuit féminin, a devancé au final l'Italienne Sofia Goggia (2e) et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (3e) de respectivement 31/100e et 39/100e, de quoi reprendre une bonne dose de confiance après un début de saison chaotique.

Vonn avait en effet chuté lors de la première descente de la saison à Lake Louise, sur une piste qu'elle apprécie pourtant beaucoup, et terminé 12e de la seconde descente. Elle avait encore chuté dans le super-G canadien et elle s'était en outre fait mal au dos la semaine passée dans le Super-G de St Moritz, où elle n'avait pris que la 24e place.

- Premier podium pour Mowinckel -

Mais toutes les inquiétudes sur son état de santé ont rapidement été levées samedi et la championne olympique de descente (2010) pourrait encore embellir son palmarès avec le second super-G de Val d'Isère, prévu dimanche. La station avaline organise deux super-G ce week-end pour reprendre la seconde épreuve de St Moritz, annulée dimanche dernier en raison du mauvais temps.

Les conditions étaient d'ailleurs encore délicates samedi et le départ avait été abaissé. Des chutes de neige intermittentes rendaient la visibilité changeante et l'épreuve a été interrompue à plusieurs reprises.

Des conditions qui n'ont pas perturbé Sofia Goggia, victorieuse du super-G de Jeongseon au mois de mars, qui s'est classée cette fois 2e pour monter sur son 14e podium.

Et Ragnhild Mowinckel se souviendra longtemps de ce samedi avalin puisque la Norvégienne de 25 ans, troisième, est montée sur son tout premier podium de Coupe du monde.

La leader du classement général, l'Américaine Mikaela Schiffrin, a fait l'impasse sur Val d'Isère: elle se repose en vue des épreuves techniques de Courchevel la semaine prochaine.

Côté français, Tessa Worley, en progrès ces derniers temps en Super-G, était bien partie mais a commis une très grosse erreur au niveau de "la bosse à Emile": elle a frôlé la chute et si elle est parvenue à rester sur ses skis, cette faute lui a fait perdre beaucoup de temps. La spécialiste du géant a terminé 27e, à plus de 2 secondes de Vonn.

Romane Miradoli, 11e, a terminé meilleure tricolore, juste devant Tiffany Gauthier (13e).



Par Romain FONSEGRIVES - © 2017 AFP