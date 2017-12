Johnny Hallyday, Simone Veil, Jeanne Moreau ou Pierre Bergé figurent parmi les principales personnalités françaises décédées en 2017.

Des centaines de milliers de personnes, du jamais vu pour un chanteur français depuis la mort d'Édith Piaf en 1963, ont participé le 9 décembre à Paris à l'hommage rendu à Johnny Hallyday, décédé un jour après l'académicien Jean d'Ormesson.



- JANVIER -



- 02: FRANCOIS CHEREQUE, 60 ans, ex-dirigeant de la CFDT.

- 02: JEAN VUARNET, 83 ans, champion olympique de ski en 1960, entrepreneur à succès. Il a notamment donné son nom à une marque de lunettes de soleil.

- 04: GEORGES PRÊTRE, 92 ans, chef d'orchestre, seul Français à avoir dirigé le fameux concert du Nouvel An de l'Orchestre Symphonique de Vienne.

- 15: PAUL LOMBARD, 89 ans, un des plus célèbres avocats de ces cinquante dernières années.

- 27: EMMANUELLE RIVA, 89 ans, actrice, célèbre pour ses rôles dans "Hiroshima mon amour" (Alain Resnais) et "Amour" (Michael Haneke).



- MARS -



- 03: RAYMOND KOPA, 85 ans, première star du foot français, Ballon d'Or 1958.

- 04: JEAN-CHRISTOPHE AVERTY, 88 ans, figure de la radio et de la télévision, connu pour ses réalisations novatrices.

- 21: HENRI EMMANUELLI, 71 ans, grande personnalité du PS, président de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre.



- MAI -



- 04: VICTOR LANOUX, 80 ans, acteur, célèbre pour son personnage de bourru au c?ur tendre dans la série télévisée "Louis la brocante".



- JUIN -



- 16: CHRISTIAN CABROL, 91 ans, chirurgien pionnier de la greffe cardiaque et homme politique.

- 25: ALAIN SENDERENS, 77 ans, pilier de la Nouvelle cuisine.

- 29: LOUIS NICOLLIN, 74 ans, emblématique président du club de football de Montpellier et président du groupe éponyme (ramassage des déchets).

- 30: SIMONE VEIL, 89 ans, éminente figure de la vie politique, survivante de la Shoah, européenne et féministe convaincue.



- JUILLET -



- 05: PIERRE HENRY, 89 ans, père de la musique électroacoustique, auteur de la mythique "Messe pour le temps présent".

- 11: JEAN-MICHEL LAMBERT, 74 ans, ancien juge d'instruction de l'affaire Grégory. Il se suicide alors que l'enquête reprend plus de 30 ans après le crime.

- 18: MAX GALLO, 85 ans, historien et académicien, auteur à succès de plus d'une centaine de romans, dont "La baie des Anges".

- 20: CLAUDE RICH, 88 ans, figure familière du théâtre et du cinéma français.

- 31: JEANNE MOREAU, 89 ans, icône du cinéma et égérie de la Nouvelle Vague qui a tourné avec les plus grands, actrice de théâtre et chanteuse.



- AOUT -



- 05: CHRISTIAN MILLAU, 88 ans, cofondateur du Gault et Millau, qui a révolutionné la gastronomie française avec la Nouvelle cuisine.

- 08: GONZAGUE SAINT-BRIS, 69 ans, romancier, figure de proue des nouveaux romantiques.

- 24: GISELE CASADESUS, 103 ans, doyenne des comédiennes françaises.

- 28: MIREILLE DARC, 79 ans, actrice emblématique des années 1960-70.



- SEPTEMBRE -



- 08: PIERRE BERGE, 86 ans, homme d'affaires, mécène, ancien compagnon d'Yves Saint Laurent.

- 21: LILIANE BETTENCOURT, 94 ans, héritière du géant des cosmétiques L'Oréal et femme la plus riche du monde.



- OCTOBRE -



- 01: EDMOND MAIRE, 86 ans, syndicaliste, dirigeant emblématique de la CFDT, de 1971 à 1988.

- 02: ANNE BERT, 59 ans, écrivaine et militante du droit à "choisir sa fin de vie". Atteinte d'une maladie incurable, elle a été euthanasiée en Belgique.

- 05: ANNE WIAZEMSKY, 70 ans, actrice et romancière, petite-fille de François Mauriac et ex-épouse du réalisateur Jean-Luc Godard.

- 09: JEAN ROCHEFORT, 87 ans, acteur populaire avec "Un éléphant ça trompe énormément" (Yves Robert), César du meilleur acteur en 1978 pour "Le Crabe-tambour" (Pierre Schoendoerffer).

- 17: DANIELLE DARRIEUX, 100 ans, actrice légendaire, à la carrière d'une longévité exceptionnelle.

- 22: LOUIS VIANNET, 84 ans, secrétaire général de la CGT (1992-99).



- NOVEMBRE -



- 15: FRANÇOISE HERITIER, 84 ans, ethnologue, africaniste, féministe.

- 16: ROBERT HIRSCH, 92 ans, monstre sacré du théâtre français.

- 18: AZZEDINE ALAÏA, 77 ans, couturier, personnalité adulée du monde de la mode.



- DÉCEMBRE -



- 05: JEAN D'ORMESSON, 92 ans, écrivain, académicien, ancien directeur du Figaro.

- 06: JOHNNY HALLYDAY, 74 ans, la plus grande rock-star que la la France ait jamais connue.



