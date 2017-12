Au moins cinq personnes ont été tuées et quinze blessées dimanche lors d'une attaque suicide commise contre une église du sud-ouest du Pakistan à quelques jours de Noël, ont annoncé les autorités.

L'attaque a été perpétrée par deux kamikazes contre l'Eglise méthodiste de Quetta, capitale de la très instable province du Balouchistan, au moment du service religieux dominical. Abdul Razzaq Cheema, haut responsable de la police de Quetta, a communiqué le bilan de l'attaque, qui a été confirmé par le ministre de l'Intérieur du Balouchistan, Sarfraz Bugti.



D'après le ministre, la police a intercepté et abattu l'un des kamikazes avant qu'il ne réussisse à entrer dans l'église. Mais le second assaillant a pu gagner la porte principale de l'édifice où il s'est fait exploser. En temps normal, environ 250 fidèles assistent au service du dimanche mais en cette période de Noël, l'affluence était plus grande, a-t-il expliqué. Le Baloutchistan, qui borde l'Iran et l'Afghanistan, est une province riche en ressources naturelles mais secouée par une insurrection séparatiste et des violences islamistes.



AFP