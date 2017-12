Publié le Lundi 18 Décembre à 02H01 / Actualisé le Lundi 18 Décembre à 05H11

Lyon a battu Marseille 2-0 et ainsi conservé sa 3e place juste derrière Monaco à la différence de buts, dimanche en clôture de la 18e journée de Ligue 1. Les deux buts ont été marqués par Nabil Fekir, sur un coup franc et une faute de main de Steve Mandanda (6e), et Mariano de la tête (51e).

