"La boule au ventre", les collégiens de Millas, où a eu lieu jeudi la collision d'un car scolaire avec un train qui a fait 5 morts, sont retournés lundi en classe face, pour certains, à des chaises désespérément vides.

"C'est très dur ce matin même si l'équipe enseignante est formidable et les soutient", explique la maman de Clélia aux côtés de sa fille qui est venue "la boule au ventre" au collège Christian Bourquin.

"Ils savent maintenant quels sont les copains qui sont partis. Ils vont voir que leurs camarades ne sont plus à côté d'eux", poursuit Alexia, les larmes aux yeux en embrassant sa fille avant qu'elle ne franchisse les portes de l'établissement.

Vers 08H15, les premiers autocars sont arrivés devant l'établissement flambant neuf où étaient scolarisés les victimes de la catastrophe qui a également fait 18 blessés. Pour six d'entre eux, le pronostic vital est toujours engagé.

Les collégiens de Saint-Féliu d'Avall (Pyrénées-Orientales), le village d'où étaient originaires les victimes de l'accident, ont eux repris le car lundi matin. Un accompagnant était avec eux pour les rassurer. Le véhicule a emprunté un autre itinéraire et a franchi un passage à niveau, mais aucun train ne circule sur la ligne lundi et mardi, a précisé le maire de la commune, M. Robert Taillant.

Ce retour au collège est intervenu au lendemain d'une journée de dimanche placée sous le signe du recueillement. Le village de Saint-Féliu s'est figé dans la douleur avec un rassemblement dans la matinée dans les jardins de la mairie.

Dans la soirée, une veillée de prières, présidée par l'évêque de Perpignan, Mgr Norbert Turini, a ensuite réuni dans l'église, trop petite pour tous les accueillir, les habitants du village.



