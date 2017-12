Le manuscrit des "120 Journées de Sodome" du Marquis de Sade et les Manifestes du surréalisme d'André Breton, lots phare de la première vente du fonds Aristophil, ont été classés trésors nationaux, ce qui interdit leur sortie du territoire, a-t-on appris auprès du commissaire-priseur Claude Aguttes.

Le ministère de la Culture "a proposé une négociation de gré à gré pour l'acquisition de ces ?uvres au prix du marché international", a précisé lundi Claude Aguttes. Cette décision pourrait entraîner le retrait de la vente du rouleau-manuscrit autographe de Sade (estimé de 4 à 6 millions d'euros), achevé alors qu'il était emprisonné à La Bastille, et de l'ensemble des manuscrits d'André Breton, dont les deux Manifestes du Surréalisme (le tout estimé quelque 4 millions d'euros).

Le retrait de ces lots Sade et Breton (5 au total) doit être autorisée par l?administrateur de la liquidation Aristophil. La maison Aguttes pourra alors entrer en négociation avec l'Etat pour cette discussion de gré à gré.

L'étude Aguttes a été mandatée par le tribunal de grande instance de Paris pour organiser la vente des 130.000 pièces saisies chez Aristophil, société soupçonnée d'être au coeur d'une escroquerie aux lettres et manuscrits et mise en liquidation. La vente organisée mercredi est la première des 300 planifiées sur six ans pour disperser le fonds Aristophil. 18.000 épargnants, auxquels Aristophil avait proposé d'investir dans de prestigieux manuscrits, espèrent qu'elle constituera un début d'indemnisation alors que des procédures pénales et civiles sont en cours

La vente de mercredi mettra également aux enchères l'un des deux seuls manuscrits d'Honoré de Balzac encore en main privée, "Ursule Mirouët" (1841), estimé entre 800.000 euros et 1,2 million d'euros. Autres lots proposés: l'"Histoire d?Alexandre Le Grand" de Quinte Curce ou le récit manuscrit d'Helen Churchill Candee, rescapée du Titanic, une des sources d?inspiration du film de James Cameron.



