Patience et longueur de temps: le Suédois Matts Olsson, vainqueur lundi soir du géant parallèle d'Alta Badia, a décroché son premier succès en Coupe du monde de ski alpin à 29 ans en battant en finale le Norvégien Henrik Kristoffersen.

A l'image de ses partenaires de l'équipe de France, Alexis Pinturault, décevant neuvième la veille du géant disputé toujours à Alta Badia sur sur la pente exigeante de la Gran Risa, n'a pas brillé, éliminé en huitièmes de finale par le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde et encore neuvième.

Les quatre autres +Bleus+ avaient pour leur part été sortis au premier tour, en 16e de finales. Vainqueur surprise en 2016, Cyprien Sarrazin, blessé, n'a pu défendre son titre.

Avant ce jour spécial, le blond Olsson avait préparé le terrain la saison dernière en montant deux fois sur le podium en géant, deuxième à Garmisch-Partenkirchen (Allemage) puis troisième à Kranjska Gora (Slovénie).

Mais, entre un géant traditionnel, dont chacune des deux manches dure plus d'une minute sur un terrain varié, et un parallèle en duel, long d'une vingtaine de secondes au fil de 16 portes larges, avec un saut au milieu, il y a une belle différence.

Dirigés par le Français Jacques Théolier, les Suédois ont l'habitude, comme leurs voisins et ennemis intimes norvégiens, de s'entraîner sur ce format.

Très solide tout au long de ses +runs+, avec deux manches en 16e de finale et une seule à chacun des tours suivants, Olsson a déjà chauffé le +moteur+. Il a sorti le Russe Aleksander Andrienko (16e de finale), l'Autrichien Stefan Brennsteiner (huitièmes de finale) et le Croate Filip Zubcic (quarts).



- Tableau de chasse -



Puis le Scandinave s'est offert en demi-finales et pour trois centièmes de seconde l'ogre Marcel Hirscher, un peu lent au démarrage, avant de dompter Kristoffersen, qu'il a devancé de cinq centièmes, lors de l'acte final. Un parcours en crescendo, avec les deux meilleurs géantistes-slalomeurs du monde au tableau de chasse.

Eliminé dès le premier tour lors des deux éditions précédentes, Hirscher, qui détient le gros globe de N.1 mondial depuis mars 2012, a pris la 3e place, aux dépens du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde.

Grâce à ce 112e podium (pour 48 succès) sur le circuit majeur, Hirscher reste au contact de Kristoffersen (434 points à 445 en faveur du jeune Norvégien) au classement général.

Une consolation pour Kristoffersen, qui a poursuvi sa série de loser magnifique, deuxième cette saison pour la cinquième fois.

Avant Nöel, le cirque blanc messieurs poursuit sa tournée italienne par le slalom en nocturne de Madonna di Campiglio vendredi. L'occasion d'un duel à distance, par chrono interposé, entre Hirscher et Kristoffersen.



Par Antoine FROIDEFOND - © 2017 AFP