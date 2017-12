Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Edouard Philippe "assume complètement" le recours à un vol privé à 350.

000 euros entre Tokyo et Paris pour le ramener, lui et sa délégation, de Nouvelle-Calédonie, a-t-il affirmé mercredi matin, reconnaissant qu'il est "compliqué" et "cher" de déplacer un Premier ministre.

"C'est compliqué de déplacer le Premier ministre, et c'est cher. Je comprends parfaitement à la fois la surprise et les interrogations que se posent les Français", a-t-il déclaré sur RTL, justifiant notamment le vol par le besoin d'être de retour en métropole avant le départ d'Emmanuel Macron en Algérie le 6 décembre.



