Le Bayern Munich veut revenir au sommet de l'Europe, et y rester! Jeudi, le club bavarois a prolongé le contrat de Kingsley Coman jusqu'en 2023, quelques heures après avoir officialisé l'engagement de Sandro Wagner, un avant-centre international pour épauler Robert Lewandowski.

A 21 ans, l'attaquant formé au Paris SG, et déjà 15 sélections en équipe de France, est donc confirmé dans son statut de grand espoir du club. Il est tout désigné pour succéder sur l'aile gauche à Franck Ribéry, qui aura 35 ans en juin lorsque son actuel contrat arrivera à expiration. Remplacer sans heurt la génération dorée du début de la décennie et rester au niveau pour viser chaque année la Ligue des champions est la priorité des dirigeants munichois.

Derrière, Joshua Kimmich, à 22 ans, est déjà le digne successeur de Philipp Lahm. Au milieu de terrain, Xabi Alonso n'a pas encore d'équivalent, mais l'arrivée de l'ex-Lyonnais Corentin Tolisso à l'intersaison est une tentative pour installer devant la défense un joueur jeune à très fort potentiel. Quant à Coman, qui avait brillé en fin de saison 2015-2016 sous Pep Guardiola, il s'était un peu éteint la saison dernière en raison de blessures récurrentes, et d'un manque de confiance de son entraîneur Carlo Ancelotti.

- 'Libérer mon potentiel' -

Mais depuis octobre, et l'arrivée de Jupp Heynckes sur le banc, le jeune Français a retrouvé sa flamme. Double passeur décisif contre le Paris SG début décembre en Ligue des champions (victoire 3-1), il est redevenu ce joueur de percussion qui affole les défenses par ses dribbles déroutants. "Je savais qu'il me fallait simplement du temps de jeu, pour continuer à m'améliorer et pour libérer enfin mon potentiel. Maintenant c'est fait", disait-il juste avant le match contre le PSG".

"Kingsley Coman s'est développé de façon fantastique cette année", a confirmé le directeur sportif du club Hasan Salihamidzic, en annonçant la prolongation du contrat du Français, dont le terme est porté de juin 2020 à juin 2023. "Il est à prévoir que dans un an ou deux, Franck Ribéry mettra un terme à sa carrière, et Kingsley peut être son successeur", avait déjà lancé le vieux sage Heynckes début décembre.

Fort de la confiance de ses dirigeants, Coman va désormais pouvoir s'installer petit à petit dans un rôle de pilier du club, et porter comme ses illustres coéquipiers les énormes ambitions du Bayern. Cette saison, l'ogre bavarois est toujours en course pour remporter trois compétitions. En tête de la Bundesliga, il est qualifié pour les 1/4 de finale de la coupe d'Allemagne, et affrontera Besiktas en 8e de finale de Ligue des champions en février.

- Camp d'entraînement au Qatar -

Pour décrocher ce Graal du triplé, qui leur échappe depuis 2013, les dirigeants ont colmaté jeudi la dernière brèche qui restait dans leur effectif pléthorique, en engageant au mercato d'hiver le buteur international de Hoffenheim, Sandro Wagner. Il vient en toute connaissance de cause pour être le remplaçant du buteur-star Robert Lewandowski comme avant-centre, le seul poste qui n'était pas encore doublé.

Après des débuts internationaux réussis, Wagner connaît à 30 ans un décollage aussi tardif qu'inattendu de sa carrière. Appelé pour la première fois en équipe d'Allemagne par Joachim Löw en juin dernier, il compte aujourd'hui sept sélections et déjà cinq buts. Il fait figure de partant possible pour le Mondial en Russie. Coman, qui commence à bien comprendre l'Allemand -- condition sine qua non pour faire son trou au Bayern --, pourra lui souhaiter la bienvenue dès le 2 janvier, lorsque l'équipe rentrera de vacances et s'envolera pour son traditionnel camp d'entraînement au Qatar, avant la reprise de la Bundesliga le 12 janvier.



