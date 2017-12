Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Le groupe Lactalis a annoncé jeudi le retrait de 720 lots de laits infantiles et autres produits pour risque de contamination à la salmonelle, qui s'ajoutent à 625 lots déjà retirés ces deux dernières semaines.

"La décision a été prise d'étendre le retrait/rappel à l'ensemble des produits infantiles et nutritionnels fabriqués ou conditionnés dans notre site de Craon (Mayenne) depuis le 15 février 2017", a indiqué Lactalis dans un communiqué, en précisant que l'opération concerne la France et l'international.



