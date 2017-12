La police australienne tentait vendredi de comprendre l'attaque à la voiture bélier commise la veille à Melbourne par un automobiliste qui a invoqué les "mauvais traitements à l'égard des musulmans", le gouvernement écartant "à ce stade" la piste terroriste.

Le Premier ministre Malcolm Turnbull a exhorté les habitants de la deuxième ville australienne à reprendre le cours normal de leur vie, au lendemain de ce qu'il a présenté comme un "incident isolé". Dix-neuf personnes, dont neuf étrangers, ont dû être hospitalisées après que cet Australien d'origine afghane eut foncé délibérément avec sa voiture sur une foule de piétons dans un quartier du centre de Melbourne, encore plus fréquenté qu'à l'accoutumée en cette période de fêtes. Trois blessés demeurent dans un état critique.

Le conducteur de 32 ans, arrivé en Australie comme réfugié, a des antécédents de consommation de drogue et de problèmes psychologiques, a indiqué M. Turnbull lors d'une conférence de presse à Sydney. "Je souligne, à ce stade, car les investigations se poursuivent (...) qu'il n'y a aucun lien connu avec des sujets politiques ou avec des groupes extrémistes", a-t-il dit.

"On me dit qu'à ce stade aucun lien n'a été identifié avec le terrorisme", a-t-il poursuivi, précisant que les enquêteurs travaillaient sur une somme d'éléments. "Rien ne doit être écarté". "Il a dit (...) qu'il imputait ses actions à une perception de mauvais traitements à l'égard des musulmans", a indiqué le Premier ministre en citant la police.

- Présence policière renforcée -

L'automobiliste, qui a été extrait jeudi de son véhicule et neutralisé par un policier qui n'était pas en service, doit passer vendredi un examen psychiatrique. Le Premier ministre a précisé que neuf étrangers figuraient parmi les blessés, dont trois touristes sud-coréens selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Le Herald Sun de Melbourne a rapporté que les autres victimes étrangères venaient de Chine, d'Italie, d'Inde, du Venezuela, d'Irlande et de Nouvelle-Zélande.

"Quelle qu'en soit la motivation, c'était un acte odieux et lâche, mais je souhaite rassurer tous les Australiens sur le fait qu'il s'agit d'un incident isolé", a encore déclaré M. Turnbull. "Nous devons poursuivre le cours normal de notre vie quotidienne", a ajouté le chef du gouvernement, en exhortant ses compatriotes à continuer à se rendre dans les espaces publics. L'attaque est survenue sur Flinders Street, une artère qui traverse le coeur de la capitale de l'Etat de Victoria, parallèlement au fleuve Yarra.

La ville revenait vendredi matin à la normale, avec la réouverture des rues du centre, où la présence policière a été renforcée avant les célébrations de la veillée de Noël et une importante rencontre de cricket prévue mardi entre l'Australie et l'Angleterre. En janvier, une voiture avait délibérément foncé dans la foule dans le centre de Melbourne, faisant six morts. Au moment du drame, le conducteur, qui était soupçonné d'avoir poignardé son frère, était pourchassé par la police.

Cette attaque, qui n'avait pas de caractère terroriste, avait fortement choqué les Australiens. Canberra s'inquiète de plus en plus de la possibilité d'attaques terroristes, et les autorités déclarent avoir déjoué 13 projets d'attentats ces dernières années. Les autorités australiennes ont publié en août un guide sur les mesures à prendre pour se protéger des attaques au véhicule bélier.

Le gouvernement avait commandé un rapport après l'attentat de Nice, dans le sud-est de la France, qui avait fait 86 morts le 14 juillet 2016. Parmi les mesures évoquées, la mise en place de barrières, de caméras, d'arbres, de statues, ainsi que la présence d'employés formés à réagir rapidement.



