La vallée de l'Arve, qui mène au Mont-Blanc en Haute-Savoie, a été placée samedi après-midi en vigilance orange - alerte de niveau 1 - pour pollution atmosphérique, en raison du dépassement du seuil de particules fines dans l'air, a indiqué la préfecture du département dans un communiqué.

Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l'organisme chargé de surveiller la qualité de l'air, les conditions météorologiques "stables" constatées dans la vallée ont favorisé la hausse des concentrations de particules fines, émises "notamment par le trafic et le chauffage en cette période de début de vacances scolaires".

"Le risque de dépassement du seuil d'information s'étend à un territoire plus large dans la vallée", a-t-il ajouté.

L'épisode devrait se poursuivre dimanche et lundi compte tenu des prévisions météorologiques "toujours défavorables à la dispersion".

De son côté, la préfecture de la Haute-Savoie a mis en place des mesures de réduction de la pollution, parmi lesquelles l'abaissement de la vitesss de lutte contre les différentes sources de cette pe de circulation de 20km/h sur les principaux axes routiers et le renforcement des contrôles de pollution des véhicules.

Régulièrement victime de problèmes de pollution atmosphérique aux particules fines - notamment l'hiver - la vallée de l'Arve, qui s'étend d'Annemasse à Chamonix et compte 155.000 habitants permanents, avait été placée en alerte pendant plus d'un mois, fin 2016.

En septembre dernier, le Ministre de l'écologie Nicolas Hulot s'était rendu sur place avec ses homologues des Transports Élisabeth Borne et de la Santé Agnès Buzyn, pour exposer les initiativeollution.



AFP