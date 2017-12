Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'Américaine Serena Williams, effectuera sa rentrée lors du tournoi-exhibition d'Abou Dhabi, le 30 décembre, ont annoncé dimanche les organisateurs.

Serena Williams, 36 ans, n'a plus joué en compétition depuis le mois d'avril pour mettre au monde en septembre une petite fille.

Elle affrontera à l'occason de ce retour la Lettonne Jelena Ostapenko, lauréate du dernier tournoi de Roland-Garros, une première entre les deux joueuses.

La joueuse américaine, qui avait remporté pour la septième fois l'Open d'Australie en janvier dernier, son 23eme titre du Grand Chelem, alors qu'elle était enceinte, a mis au monde le 1er septembre une petite Alexis Olympia et s'est mariée le 15 novembre avec Alexis Ohanian, 34 ans, cofondateur du site Reddit.

"Je suis ravie d'effectuer mon retour à Abou Dhabi", a déclaré Serena Williams sur le site des organisateurs du tournoi. L'ex-N.1 mondiale doit ensuite participer à l'Open d'Australie, en janvier prochain.

En cas de victoire, elle égalerait le record du plus grand nombre de titres en simples remportés par un joueur (femmes et hommes confondus) en Grand Chelem, actuellement propriété de l'Australienne Margaret Court avec 24 levées.



