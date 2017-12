Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 34 minutes

Le pape François a placé lundi au coeur de son message de Noël les enfants qui souffrent au Moyen-Orient et dans le monde, et appelé à "la paix pour Jérusalem et pour toute la Terre Sainte". Depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, avant la traditionnelle bénédiction "Urbi et orbi" ("à la ville et au monde"), le pape argentin a espéré "qu'une reprise du dialogue l'emporte" pour "parvenir à une solution négociée qui permette la coexistence pacifique de deux États".

