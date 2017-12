Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Les autorités ukrainiennes et les séparatistes prorusses qui contrôlent une partie de l'est du pays ont échangé mercredi plusieurs centaines de prisonniers dans l'une des plus importantes opérations de ce type en près de quatre ans de conflit.

