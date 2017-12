Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Le champion britannique de Formule 1 Lewis Hamilton a présenté ses excuses mardi pour avoir fustigé son neveu déguisé à Noël d'une robe de princesse, regrettant son énervement et son "erreur de jugement". Le quadruple champion du monde avait partagé une vidéo avec ses 5,7 millions d'abonnés de son compte Instagram, montrant son neveu habillé d'une robe bleue et rose et agitant une baguette magique avec un coeur en peluche.

