Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Quatre personnes ont été tuées et six autres blessées dans une explosion près d'une mosquée et des bureaux d'un média jeudi à Kaboul, où les attentats se multiplient, ont indiqué des responsables afghans.

Quatre personnes ont été tuées et six autres blessées dans une explosion près d'une mosquée et des bureaux d'un média jeudi à Kaboul, où les attentats se multiplient, ont indiqué des responsables afghans.