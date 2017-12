Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'Italien Dominik Paris a remporté jeudi la descente de Bormio (Italie) sur la mythique piste Stelvio qui fait son retour après trois saisons d'absence au calendrier de la Coupe du monde de ski alpin. Le skieur de Merano, dans le Haut-Adige, s'est imposé en 1 min 56 sec 95/100, devant un duo de Norvégiens composé d'Aksel Lund Svindal et Kjetil Jansrud, relégués à 04/100 et 17/100, dans des conditions de course changeantes.

