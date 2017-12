Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Emmanuel Macron, Donald Trump et Johnny Hallyday sont "les trois personnalités de l'année 2017" pour les Français, selon un sondage BVA publié vendredi.

Mais, plus que l'élection des présidents français et américain et le décès du chanteur à la fin de l'année, les événements qui ont le plus marqué les Français (33% des citations) sont les attentats terroristes en France et à l'étranger.

Le fait qu'ils arrivent en tête de hiérarchie "rappelle à quel point la menace terroriste reste présente dans les esprits et tisse une toile de fond anxiogène pour de nombreux Français", analyse l'institut de sondage.

Deuxième événement marquant: la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle (29%), suivi du décès de Johnny Hallyday (21%), "un événement qui a incontestablement bouleversé une grande partie des Français", selon BVA.

Autres faits marquants pour les sondés: la question des migrants (15%), le réchauffement climatique (12%), le décès de Simone Veil (11%), les tensions sur le nucléaire en Corée du Nord (10%) et l'affaire Weinstein (10%). Le référendum sur l'indépendance de la Catalogne n'est cité que par 4% des sondés, l'attribution des Jeux Olympiques de 2024 à Paris par 3%.

Le sondage a été réalisé du 11 au 12 décembre auprès de 1 164 Français sur la base d?une liste d'événements cités spontanément dans un sondage préalable réalisé du 7 au 8 décembre.



