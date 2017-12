Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La sélection des meilleurs joueurs français de pro A a triomphé vendredi de la sélection regroupant les meilleurs joueurs étrangers du championnat (181-175 a.

p) dans un Paris-Bercy rempli comme jamais (15 905 spectateurs, record) pour le All Star Game.

Privée du capitaine de l'équipe de France Boris Diaw, la sélection française a su maîtriser les bondissants joueurs de la sélection étrangère au cours de la prolongation dans une rencontre ultra offensive et spectaculaire qui aura vu les deux équipes battre le record du nombre de points inscrits dans un All Star Game français. Amara Sy (Monaco) auteur d'un triple-double (20 pts, 15 rbds, 12 passes décisives) a été élu MVP de la rencontre.



