Le musicien américain Chuck Berry, l'ex-chancelier allemand Helmut Kohl, l'acteur britannique Roger Moore figurent parmi les grandes personnalités disparues dans le monde en 2017.

- JANVIER -

- 07: MARIO SOARES, 92 ans, figure incontournable de la vie politique portugaise du XXe siècle, un des principaux artisans de l'avènement de la démocratie au Portugal puis de son intégration européenne.

- 08: AKBAR HACHEMI RAFSANDJANI, 82 ans, ex-président iranien, un des hommes clés de la République islamique.

- 25: JOHN HURT, 77 ans, acteur britannique aux mille visages, dont celui d'"Elephant Man".

- FEVRIER -

- 01: ETIENNE TSHISEKEDI, 84 ans, opposant historique en République démocratique du Congo (RDC). Il meurt à Bruxelles, en pleine négociation politique destinée à permettre un régime de transition à la suite du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila.

- 06: JOOST VAN DER WESTHUIZEN, 45 ans, considéré comme l'un des meilleurs demis de mêlée de tous les temps, champion du monde avec l'Afrique du Sud en 1995.

- 12: AL JARREAU, 76 ans, légendaire chanteur américain de jazz récompensé sept fois par les Grammy Awards.

- MARS -

- 03: RAYMOND KOPA, 85 ans, première légende du football français.

- 03: RENE PREVAL, 74 ans, seul dirigeant haïtien à avoir achevé ses deux mandats (1996-2001, 2006-2011).

- 18: CHUCK BERRY, 90 ans, chanteur et guitariste noir américain, considéré comme l'un des pères fondateurs du rock, auteur de classiques comme "Maybellene" ou "Johnny B. Goode".

- 21: MARTIN MCGUINNESS, 66 ans, ancien commandant de l'IRA devenu figure du Sinn Féin et faiseur de paix, vice-Premier ministre d'Irlande du Nord de 2007 à 2017.

- AVRIL -

- 26: JONATHAN DEMME, 73 ans, réalisateur américain de "Philadelphia" et du "Silence des agneaux" (cinq Oscars en 1992).



-MAI -

- 23: ROGER MOORE, 89 ans, acteur britannique, immortalisé par la série télévisée "Le Saint" et par sept James Bond 007.

- 29: MANUEL NORIEGA, 83 ans, agent de la CIA, homme fort du Panama de 1983 à 1989, ce général était ensuite tombé en disgrâce, renversé par les Etats-Unis puis lourdement condamné pour trafic de drogue et meurtres.

- JUIN -

- 16: HELMUT KOHL, 87 ans, père de la réunification allemande, pilier de la construction européenne et détenteur du record de longévité à la chancellerie (1982-1998) dans l'Allemagne moderne.

- 30: SIMONE VEIL, 89 ans, grande figure de la vie politique française, survivante de la Shoah, européenne et féministe convaincue, a porté la loi légalisant l'avortement en France en 1974.

- JUILLET -

- 05: PIERRE HENRY, 89 ans, compositeur français, père de la musique électroacoustique, compositeur de la "Messe pour le temps présent" .

- 13: LIU XIABO, 61 ans, écrivain, professeur d'université et militant des droits de l'homme. Premier Chinois à obtenir le prix Nobel de la paix (2010), condamné en 2009 à 11 ans de prison pour subversion, il est relâché en juin 2017 en raison d'un cancer du foie.

- 31: JEANNE MOREAU, 89 ans, comédienne française ayant joué dans plus de 130 films (Les Amants, Jules et Jim, Ascenseur pour l'échafaud), cette figure de la Nouvelle vague était aussi chanteuse.

- AOUT -

- 20: JERRY LEWIS, 91 ans, humoriste, imitateur et acteur américain.

- SEPTEMBRE -

- 03: JOHN ASHBERY, 90 ans, grand poète américain auteur de poésies avant-gardistes et expérimentales.

- 16: HARRY DEAN STANTON, 91 ans, acteur américain à l?affiche de quelque 250 films, dont "Paris, Texas" qui valut à son réalisateur Wim Wenders, la Palme d'or à Cannes en 1984.

- 20: JAKE LAMOTTA, 95 ans, champion de boxe légendaire qui a inspiré le film "Raging Bull" du cinéaste Martin Scorsese.

- 21: LILIANE BETTENCOURT, 94 ans, héritière milliardaire du fondateur de l'empire des cosmétiques l'Oréal. La Française était la femme la plus riche du monde.

- 27: HUGH HEFNER, 91 ans, fondateur du magazine Playboy, pionnier de la presse érotique grand public.

- OCTOBRE -

- 24: FATS DOMINO, 89 ans, pianiste et chanteur américain, pionnier du rock'n'roll.

- NOVEMBRE -

- 17: SALVATORE "TOTO" RIINA, 87 ans, ancien parrain de la mafia sicilienne.

- 18: AZZEDINE ALAÏA, 77 ans, couturier franco-tunisien.

- 19: CHARLES MANSON, 83 ans, gourou psychopathe à l'origine de meurtres comme celui de l'actrice Sharon Tate, femme du cinéaste Roman Polanski, alors âgée de 26 ans et enceinte de huit mois et demi.

- DECEMBRE -

- 04: ALI ABDALLAH SALEH, 75 ans, ancien président yéménite (1978-2012), tué par des rebelles chiites Houthis. Après 33 ans de règne, il avait été écarté du pouvoir dans le sillage du Printemps arabe.

- 05: MICHEL DE ROUMANIE, 96 ans, ancien roi, l'un des derniers survivants parmi les chefs d?État de la Seconde guerre mondiale.

- 06: JOHNNY HALLYDAY, 74 ans, chanteur et acteur, icône du rock français pendant plus d'un demi-siècle.

- 18: KIM JONG-HYUN, 27 ans, star de la pop sud-coréenne, populaire en Asie et au-delà. Le chanteur du boys band SHINee s'est suicidé dans une chambre d'hôtel de Séoul.



