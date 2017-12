Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Au moins quinze personnes ont été tuées et quatorze blessées dimanche par un kamikaze qui s'est fait exploser lors de funérailles dans l'est de l'Afghanistan, ont indiqué les autorités locales. Attaullah Khogyani, le porte-parole du gouverneur du Nangarhar, où l'attentat s'est produit, et Najib Kamawal, le directeur de la santé de cette province, ont confirmé ce bilan à la hausse, après avoir précédemment fait état de six puis douze morts.

