Valéry Giscard d'Estaing en couple en 1975, François Mitterrand à Strasbourg en 1988, avec ou sans drapeaux ou Marseillaise, assis ou debout: les voeux présidentiels télévisés du Nouvel an, inaugurés en 1960 par Charles de Gaulle, ont connu des variantes, selon les chefs d'Etat et les années. Mais pour la plupart, ces changements sont limités ou sans lendemain, et la continuité domine pour ce rituel républicain.

