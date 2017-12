Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

L'ancien joueur et président du club de basket-ball de Limoges (Pro A) Frédéric Forte est décédé dimanche soir d'une crise cardiaque à l'âge de 47 ans, juste avant d'aller réveillonner, a-t-on appris de sources proches du club.

"Triste d'apprendre en début de soirée la disparition de Fred Forte. Une grande figure du basket français. Fred était courageux, entier, amoureux de son sport et fidèle à ses convictions. Pensée à sa famille, ses filles, ses amis et son club", a réagi sur Twitter le président de la Fédération française de basket-ball Jean Pierre Suitat.

Ancien meneur international (75 sélections), passé par Caen, Limoges, Gravelines, le PSG-Racing, Salonique (Grèce), Strasbourg, Avelino et Scafati (Italie), Forte était âgé de 47 ans.

Trois fois champion de France avec le CSP, il avait participé activement au sacre du club limousin en Coupe des Clubs Champions en 1993 contre le Benetton Trévise (Italie), en volant un ballon au Croate Toni Kukoc.

Forte avait repris les rênes du CSP en 2004 en Nationale 1 (3e division) et l'avait fait remonter dans l'élite, décrochant même deux titres de champion de France en 2014 et 2015. Il avait également vaincu un cancer.



