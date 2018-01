Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Liverpool, vainqueur 2-1 sur le fil à Burnley lors de la 22e journée de Premier League, a mis la pression sur le trio de tête du Championnat d'Angleterre, Chelsea et les deux Manchester.

En l'absence de l'Egyptien Mohamed Salah et du Brésilien Philippe Coutinho, blessés, les Reds ont été chercher dans les derniers instants du match une victoire précieuse contre une des équipes surprises du début de saison, qu'ils relèguent à 10 points au classement (7e).

Avec 44 points -et 13 rencontres d'affilée sans défaite!-, les hommes de Jürgen Klopp reviennent à 15 unités du leader Manchester City, qui joue mardi contre Watford, et à égalité avec Manchester United aux portes du podium (4e), avant le déplacement des Red Devils à Everton dans la soirée de lundi.

Un but en toute fin de rencontre du défenseur Ragnar Klavan de la tête (90+4) a sauvé les Reds, très mal embarqués après avoir vu Burnley égaliser à la 87e minute d'un match disputé sous une pluie battante. Avant cela, le Sénégalais Sadio Mané avait ouvert le score (61e). Klaven devient pour l'occasion le premier Estonien à marquer en Premier League.

Dans les autres rencontres, Leicester a renoué avec la victoire après deux défaites en infligeant un 3-0 au promu Huddersfield pour s'accrocher à la 8e place (30 points), tandis que Newcastle est allé gagner à Stoke (1-0).

La 22e journée se terminera mercredi avec un choc entre Arsenal (5e) et Chelsea (2e).



