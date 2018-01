Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'Autrichien Marcel Hirscher a remporté jeudi le slalom de Zagreb pour signer une 50e victoire en Coupe du monde de ski alpin, rejoignant l'Italien Alberto Tomba à la 3e place de tous les temps.

Hirscher, qui a devancé sur le fil des centièmes, en 1 min 50 sec 60, son compatriote Michael Matt (+0.05) et le Norvégien Henrik Kristoffersen (+0.11), accentue son avance en tête du classement général, 94 points devant Kristoffersen.

Désormais, Hirscher, qui détient le gros globe de N.1 mondial depuis mars 2012, est en chasse de son compatriote Hermann Maier (54 victoires), +Herminator+ de la vitesse.

Pour rejoindre l'Everest que le Suédois Ingemar Stenmark, spécialiste des épreuves techniques comme Tomba et Hirscher, avait établi avec 86 succès dans les années 80 et 90, Hirscher, âgé de 28 ans, devrait encore poursuivre sa carrière au moins trois ou quatre saisons supplémentaires.

En attendant, l'Autriche a de la réserve, Manuel Feller terminant au pied du podium jeudi, à 79/100.

Le Français Alexis Pinturault, un des challengers au gros globe, a pris la 6e place, à 1 sec 89, son meilleur résultat dans la discipline depuis 22 mois.



Par Céline CORNU - © 2018 AFP