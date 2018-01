Un avion avec 174 personnes à bord, à l'arrêt sur le tarmac de l'aéroport Pearson de Toronto, a été percuté vendredi soir par un appareil en remorquage dont l?empennage s'est embrasé, sans faire de victimes, ont indiqué les compagnies et l'aéroport.

Le Boeing B737 de la compagnie canadienne WestJet avec 168 passagers et six membres d'équipage attendait sur le tarmac de pouvoir manoeuvrer pour être au contact et débarquer les nombreux vacanciers de retour de Cancun (nord-est du Mexique), a indiqué WestJet, deuxième compagnie canadienne. Un peu après 18H00 locale (23H00 GMT), un appareil de la compagnie charter Sunwing, en cours de remorquage par la société de services aéroportuaires Swissport, a heurté un autre avion, a indiqué le transporteur Sunwing.



Sur des images postées sur les réseaux sociaux depuis l'appareil de WestJet, des flammes apparaissent en bout de fuselage du second appareil. "Les 168 passagers et les six membres d'équipage sont indemnes", a assuré la compagnie Westjet sur son compte Twitter. "Nous pouvons confirmer que les passagers sont en sécurité dans le terminal" à l'aéroport Pearson, a ajouté la compagnie. La grande majorité des passagers a été évacuée par les toboggans de sécurité, a indiqué WestJet. Les services de secours ont rapidement été sur place pour circonscrire cet incendie, a indiqué l'aéroport Pearson où l'été dernier un incident similaire s'était déjà produit.



- "Enquête en cours" -



"Il n'y avait aucun membre d'équipage de Sunwing ou de passagers à bord au moment de l'incident", a souligné la compagnie charter.

Selon les responsables de l'aéroport Pearson, un des plus fréquentés en Amérique du nord, des vols et l'avitaillement de quelques avions au terminal 3 ont été impactés par cet incident et "une enquête est en cours". Le Bureau de la sécurité des transports a annoncé dans un communiqué l'envoi d'"une équipe d'enquêteurs suite à une collision entre deux aéronefs survenu à l'aéroport Toronto Pearson" afin de "recueillir des informations et évaluer l'événement".



Vers 21H00 locale (02H00 GMT samedi), "tous les passagers de WesJet ont regagné le terminal et ont procédé aux contrôles de douane", a indiqué l'aéroport Pearson en soulignant que les conditions météorologiques restaient le problème majeur pour les perturbations aériennes dans la soirée vendredi. Le froid polaire depuis deux semaines, avec dans la grande partie est du Canada d'importantes chutes de neige, provoquent de nombreux retards et annulations de vols.



Le temps était clair vendredi soir sur Toronto et la thermomètre approchait les -20 degrés Celsius, selon les données des services météorologiques. En août dernier, un accrochage entre deux avions s'était déjà produit sur le tarmac du même aéroport Pearson de Toronto. L'aile d'un Boeing 767 de la compagnie Air Canada, en approchant de son stationnement avec 286 personnes à bord, avait touché l'aile d'un avion de la compagnie polonaise LOT. Cet incident n'avait fait aucun blessé.



AFP