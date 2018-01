Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Gaël Monfils a remporté le 7e titre de sa carrière sur le circuit ATP en battant facilement (6-2, 6-3) le Russe Andrey Rublev, 20 ans et 39e mondial, samedi en finale du tournoi de Doha.

Agé de 31 ans, Monfils, 46e mondial, avait bénéficié d'une wild-card pour jouer ce tournoi où il était déjà arrivé trois fois en finale, sans jamais réussir à s'imposer.

Le Français avait raté la finale de la Coupe Davis et fait une pause de quatre mois en raison d'une blessure à un genou. Il a donc fait honneur à cette invitation et profité aussi, en demi-finales, du forfait de l'Autrichien Dominic Thiem, victime d'une forte fièvre.

Arrivé reposé pour affronter Rublev, mieux classé que lui, il ne lui a laissé aucune chance, en s'appuyant sur son service, et a bouclé cette finale victorieuse en une petite heure. En termes de statistiques, il en est désormais à 7 titres pour 21 finales, la dernière (perdue) remontant à Eastbourne, sur gazon, en juin 2017.

Le trophée, son premier depuis le tournoi de Washington en juillet 2016, lui a été remis par Nasser El-Khelaifi, président du Paris SG, son club de football préféré, et de la Fédération qatarienne de tennis.

Cette victoire de Monfils vient s'ajouter, quelques heures plus tard, à la renaissance de Gilles Simon au tournoi de Pune (Inde) bouclée par un succès en finale, en deux sets lui aussi, contre le Sud-Africain Kevin Anderson (7-6, 6-2).



