Une explosion d'origine indéterminée a fait un blessé grave dimanche matin près d'une bouche de métro dans l'agglomération de Stockholm, a annoncé la police.

L'explosion s'est produite vers 11H00 (10H00 GMT) sur une place près de la station de Vårby gård, sur la commune de Huddinge, dans la banlieue sud de la capitale suédoise. Un sexagénaire a été grièvement blessé et une femme de 45 ans plus légèrement. "Selon des témoins, l'homme a ramassé au sol un objet qui a aussitôt explosé", a précisé la police dans un communiqué. La station de métro et la place ont été fermées pour permettre aux démineurs de sécuriser les lieux.



AFP