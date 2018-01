Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les massifs de la Haute Maurienne et du sud de la Haute Tarentaise, en Savoie, ont été placés lundi après-midi en vigilance rouge pour les avalanches, une situation "exceptionnelle" se produisant en moyenne "une fois tous les 30 ans", a annoncé Meteo France. Les Hautes-Alpes (massif du Queyras et du Thabor) et les Alpes-maritimes (massif du Mercantour), également touchées par de fortes chutes de neige, ont été placées en vigilance orange.

Les massifs de la Haute Maurienne et du sud de la Haute Tarentaise, en Savoie, ont été placés lundi après-midi en vigilance rouge pour les avalanches, une situation "exceptionnelle" se produisant en moyenne "une fois tous les 30 ans", a annoncé Meteo France. Les Hautes-Alpes (massif du Queyras et du Thabor) et les Alpes-maritimes (massif du Mercantour), également touchées par de fortes chutes de neige, ont été placées en vigilance orange.