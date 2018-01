Le derby entre Nice et Monaco va lancer les quarts de finale de la Coupe de la Ligue ce mardi (21h00), avant les trois rencontres de mercredi dont le déplacement du PSG, quadruple tenant du titre, à Amiens.

Pour les Monégasques, ce match chez leurs voisins niçois prend des airs de revanche après leur lourde défaite début septembre en championnat 4-0, dont un doublé de l'attaquant des Aiglons Mario Balotelli.

La rencontre a par ailleurs lieu en plein mercato d'hiver, sur fond d'incertitudes quant à l'avenir de l'international français de l'ASM Thomas Lemar, à nouveau convoité par les clubs de Liverpool et Arsenal selon la presse anglaise.

Mercredi, l'armada offensive du PSG se rendra à Amiens. Les Parisiens ont effectué une rentrée tonitruante en écrasant Rennes 6-1 dimanche soir en 32e de finale de Coupe de France, avec trois doublés de Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria.

Amiens a donc de quoi s'inquiéter, d'autant que le club picard vient de s'incliner 6-0 contre Sochaux, un club de Ligue 2, toujours en Coupe de France.

Dans les autres quarts de finale de Coupe de la Ligue, Toulouse se rend à Rennes et Montpellier à Angers. Le tirage au sort des demi-finales, qui sont programmés les 30 et 31 janvier, sera ensuite effectué mercredi à la fin d'Amiens-PSG.

Mardi:

(21h00) Nice-Monaco

Mercredi

(18h45) Rennes - Toulouse

(21h05) Amiens - Paris SG

Angers - Montpellier



