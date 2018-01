Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

La secrétaire d'Etat à l'Economie Delphine Gény-Stephann a annoncé mardi vouloir réduire la durée des soldes de six à quatre semaines à partir de 2019, dans un entretien mis en ligne sur le site du journal Le Parisien.

"Nous allons proposer (...) une réduction des deux périodes - été et hiver - de six à quatre semaines", a indiqué Mme Gény-Stéphann, à la veille du lancement des soldes d'hiver 2018. "Ce serait pour une mise en place en 2019, vraisemblablement pour les soldes de janvier prochain", a-t-elle ajouté.



Par Alain JEAN-ROBERT, avec Alexandre MARCHAND à New Delhi - © 2018 AFP