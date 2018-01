La romancière et comédienne Françoise Dorin est décédée vendredi des suites d'une longue maladie quelques jours avant son 90e anniversaire, a annoncé à l'AFP son petit-fils.

"Ma grand-mère est décédée ce matin à l?hôpital de Courbevoie (Hauts-de-Seine). Elle était malade depuis plusieurs années", a indiqué son petit-fils Thomas Mitsinkides, fils de Sylvie Poiret, la fille de Jean Poiret et Françoise Dorin.

Fille du chansonnier René Dorin, Françoise Dorin avait commencé sa carrière comme comédienne aux côtés notamment de Michel Piccoli et Roger Hanin. Elle s'était ensuite mise à l'écriture (sans abandonner sa carrière de comédienne) devenant dans les années 1970 l'un des auteurs de théâtre les plus joués en France.



Ses répliques ont été lancées par les plus grands acteurs de cette époque : Jacqueline Maillan, Edwige Feuillère, François Perrier mais aussi Jeanne Moreau, Jean-Claude Brialy sans oublier son compagnon depuis 1975, le comédien Jean Piat, aujourd'hui âgé de 93 ans. Auteurs dramatique, elle a également publié de nombreux romans, presque tous des best-sellers comme "Les lits à une place" ou "Nini patte-en-l'air". Elle a aussi écrit de nombreuses chansons pour des artistes comme Dalida, Mireille Mathieu, Claude François ou encore Céline Dion.



