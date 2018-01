L'Italienne Federica Brignone a remporté samedi le super-G de Bad Kleinkirchheim, en Autriche, sa 7e victoire en Coupe du monde de ski alpin et la 2e cette saison après celle en géant à Lienz il y a 15 jours.

En 1 min 09 sec 80/100e, Brignone (27 ans) a devancé la Suissesse Lara Gut et l'Autrichienne Cornelia Huetter, de 18 et 46/100e. La Française Tiffany Gauthier a terminé au pied du podium, à 89/100e, son meilleur résultat sur le circuit majeur. Sur un tracé et une neige difficiles, Brignone a fait la différence dans la partie intermédiaire, profitant aussi d'une erreur de Gut sur la dernière porte, la Suissesse perdant son bâton gauche.

L'Américaine Lindsey Vonn, très critique sur la mauvaise qualité du manteau neigeux, conséquence notamment des températures douces, a pris la 9e place à 1 sec 43/100e de Brignone. La reine de la vitesse restait sur une victoire, en super G le 16 décembre à Val d'Isère. En raison de ces problèmes, les organisateurs ont inversé les épreuves du week-end, avec la descente repoussée à dimanche.



AFP