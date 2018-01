Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 11 heures

L'Italienne Sofia Goggia a remporté dimanche la descente de Bad Kleinkirchheim, comptant pour la Coupe du monde féminine de ski alpin, devant ses compatriotes Federica Brignone et Nadia Fanchini. Sur une piste bosselée et une neige détériorée par les températures douces qui avaient conduit les organisateurs à repousser la descente à dimanche, Goggia a creusé de gros écarts, reléguant à 1 seconde et 10/100 Brignone, victorieuse du Super-G la veille.

