Au moins 75 personnes ont été blessées par l'effondrement spectaculaire lundi d'une partie d'un étage intérieur de l'immeuble abritant la Bourse de Jakarta, un événement rare qui a provoqué un mouvement de panique dans le quartier des affaires, selon les autorités indonésiennes.

Une partie du premier étage a cédé, projetant un amas de débris au rez-de-chaussée, a déclaré un porte-parole de la police, soulignant qu'il s'agissait d'un accident et non d'une explosion.

"Le nombre de blessés par l'effondrement de l'étage à la Bourse indonésienne est de 75", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police nationale, Setyo Wasisto.

L'incident n'a fait aucun mort, a confirmé de son côté le directeur de la Bourse, Tito Sulistio.

Les blessés, touchés pour la plupart aux bras et aux jambes, ont été transportés à l'hôpital, a ajouté un autre porte-parole de la police de Jakarta, Argo Yuwono.

"L'accident s'est produit au premier étage. C'est l'étage où de nombreux employés sont de passage", a-t-il déclaré à des journalistes, sans être en mesure de confirmer dans l'immédiat le nombre total de blessés.

Des images diffusées par les chaînes de télévision locales montrent des scènes de panique de personnes criant et se précipitant à l'extérieur de l'immeuble évacué peu après l'incident survenu vers 12H00 locales (05H00 GMT).

- "un grand boom" -

"Il y a eu un grand boom, donc les gens qui étaient à l'intérieur ont immédiatement couru dehors", a témoigné la journaliste de Metro TV, Marlia Zein, sur place au moment de l'incident.

Une centaine de policiers et secouristes ont été dépêchés sur les lieux de l'accident, au coeur du quartier des affaires de la capitale, entraînant une suspension du trafic automobile pendant plusieurs heures. Cet événement a provoqué des bouchons monstres dans le centre-ville déjà congestionné, aggravés par des pluies diluviennes.

Malgré le chaos, les échanges se sont poursuivis comme d'habitude dans l'après-midi, a déclaré une porte-parole de la plateforme d'échanges, Rheza Andhika.

Peu après 14H00 (07H00 GMT), soit deux heures seulement après l'accident spectaculaire, le bâtiment qui avait été temporairement fermé a réouvert, les employés pouvant regagner leurs bureaux. Et à 15H00 (08H00 GMT), des centaines de curieux continuaient d'affluer vers l'immeuble, la police ayant fort à faire pour les empêcher de franchir le périmètre de sécurité.

La Bourse de Jakarta est située dans un bâtiment abritant également les bureaux de la Banque mondiale au 12e étage, selon le site de la plateforme d'échanges.

En 2000, la Bourse avait été la cible d'un attentat. L'explosion d'une vieille voiture remplie d'explosifs avait fait au moins 10 morts et plusieurs blessés. Depuis, les contrôles de sécurité ont été considérablement renforcés.



