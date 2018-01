Le deuxième carton jaune reçu dimanche par Diego Carlos lors de l'incroyable incident avec l'arbitre Tony Chapron, qui avait essayé de lui donner un coup de pied avant de l'exclure, lors de Nantes-PSG (0-1), a été annulé, a indiqué lundi le club.

La décision a été confirmée quelques minutes plus tard par la Ligue de football professionnel (LFP) à l'AFP. "La Commission de discipline (...), après lecture du rapport complémentaire de Tony Chapron confirmant après visionnage des images que Diego Carlos ne l'avait pas percuté volontairement, décide de retirer le deuxième carton jaune adressé au joueur", a indiqué la LFP.

"En conséquence, Diego Carlos pourra être aligné contre Toulouse mercredi soir à l'occasion de la 21e journée de Ligue 1", a confirmé l'instance.



En toute fin du match opposant les Canaris au club de la capitale, Tony Chapron, en courant vers le but nantais lors d'une contre-attaque parisienne, était passé devant Diego Carlos qui se repliait lui aussi vers son but.



Les deux hommes se sont percutés, le directeur de jeu est tombé et, dans un mauvais réflexe, a tendu la jambe pour essayer de faire tomber également le joueur, avant de lui adresser, une fois relevé, un deuxième carton jaune synonyme d'exclusion, dans l'incompréhension la plus totale. L'arbitre a été suspendu en milieu de journée par la direction technique de l'arbitrage de la Fédération française de football, dans l'attente de son passage devant la Commission de discipline de la LFP. Il s'est ensuite excusé dans une déclaration à l'AFP, évoquant un "geste maladroit", "inapproprié", présentant ses "excuses" au joueur.



AFP