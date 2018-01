Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

Lyon s'est emparé de la deuxième place de Ligue 1 en s'imposant à Guingamp 2-0, mercredi, lors de la 21e journée.

Nabil Fekir a ouvert le score à la 26 minute avant un but d'Houssem Aouar à la 58e. C'est une très bonne opération pour l'OL, qui profite du nul de Monaco contre Nice mardi (2-2) et devance Marseille et Monaco au classement.



Par Thomas URBAIN - © 2018 AFP