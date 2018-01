Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

Neymar, absent à Nantes (1-0) dimanche à cause d'un coup reçu, fait son retour dans le onze de départ du PSG contre Dijon, mercredi pour la 21e journée de L1, tandis que Kylian Mbappé a été laissé sur le banc, selon la feuille de match.

Le N.10 brésilien sera associé à Angel Di Maria et Edinson Cavani en attaque. Le "Matador" (155 buts) a l'occasion de devenir le meilleur buteur de l'histoire du club et même d'effacer Zlatan Ibrahimovic (156 buts) des tablettes en cas de doublé.

Mbappé sera lui sur le banc, tout comme les autres titulaires habituels Marquinhos, Adrien Rabiot ou encore Dani Alves.

Pour ce premier match de l'année 2018 au Parc des Princes, Thomas Meunier et Yuri Berchiche ont été titularisés aux postes de latéraux. Presnel Kimpembe composera la charnière avec le capitaine Thiago Silva.

Du côté de Dijon, Benjamin Jeannot, qui avait inscrit un magnifique but à l'aller (victoire parisienne 2-1), sera aligné seul en pointe.

Les équipes:

Paris SG: Areola - Meunier, Silva (cap.), Kimpembe, Berchiche - Verratti, Lo Celso, Draxler - Di Maria, Cavani, Neymar

Dijon: Reynet - Chafik, Yambéré, Varrault (cap.), Rosier - Abeid, Marie, Xeka - Kwon, Jeannot, Said



