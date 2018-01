Tranquillement en tête de la Ligue 1, le PSG doit composer avec un calendrier chargé et gérer son effectif face à Dijon, mercredi (21h00) au Parc lors de la 21e journée de Ligue 1, alors que Lyon va vouloir se reprendre après son nul contre Angers (1-1).

. Un record pour Cavani ?

Pour le PSG, tout est affaire de doigté dans cette période où les matches s'enchaînent. Il faut éviter un faux pas ou des blessures et monter en puissance pour le rendez-vous crucial du 14 février, le 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid.

En attendant, la réception de Dijon peut permettre à Edinson Cavani de devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG. L'Uruguayen a marqué 155 buts toutes compétitions confondues et n'est plus qu'à une longueur de Zlatan Ibrahimovic (156).

Egaler ou dépasser le géant suédois lui permettra de faire oublier sa rentrée ratée. "Edi" a rejoint le club avec plusieurs jours de retard, ce qui a suscité des crispations en interne.

Au mois d'octobre, les Parisiens avaient souffert pour s'imposer chez les Dijonnais et leur gardien Baptiste Reynet. C'est finalement le Belge Thomas Meunier qui avait libéré les siens en signant un doublé, dont un deuxième but dans le temps additionnel.

. La bagarre derrière

Derrière Paris, la bataille s'annonce serrée entre Monaco, Lyon et Marseille pour les places sur le podium. Seule de ces trois équipes à jouer mercredi, l'OL doit absolument se ressaisir après le nul à domicile contre Angers (1-1).

Cette "mauvaise opération (...) nous oblige à gagner un match de plus à l'extérieur pour rester sur un rythme de quatre points sur deux matches, qui est notre tableau de marche de la saison", a prévenu Jean-Michel Aulas, le président du club.

Le voyage à Guingamp est donc important, et pas forcément évident face à des Bretons qui restent sur sept matches sans la moindre défaite, toutes compétitions confondues.

Autre rencontre à suivre mercredi, le déplacement de Rennes à Lille, et son nouvel entraîneur Christophe Galtier, en pleine mission redressement.

Jusqu'ici, tout va bien pour le technicien du Losc, qui a remporté deux victoires au Mans, en Coupe de France (4-2), et à Caen en Ligue 1 (1-0). Mais la réception de Rennes ressemble à son premier vrai test, d'autant que les Rennais ont besoin de se relancer en championnat après la sèche défaite contre Marseille (3-0).

De son côté, Saint-Etienne, très actif au mercato avec la venue de Yann M'Vila et Paul-Georges Ntep, se rend chez la lanterne rouge Metz, tandis que Toulouse, en grande difficulté, reçoit Nantes.

Programme de la 21e journée:

Joué mardi:

Bordeaux - Caen 0- 2

Marseille - Strasbourg 2 - 0

Monaco - Nice 2 - 2

Mercredi:

(19h00) Amiens - Montpellier

Angers - Troyes

Guingamp - Lyon

Lille - Rennes

Metz - Saint-Étienne

Toulouse - Nantes

(21h00) Paris SG - Dijon



