Jo-Wilfried Tsonga s'est tiré d'un mauvais pas face au jeune Canadien Denis Shapovalov et s'est qualifié pour le troisième tour de l'Open d'Australie en cinq sets 3-6, 6-3, 1-6, 7-6 (7/4), 7-5 mercredi à Melbourne.

Le Canadien, âgé de 18 ans, a servi pour le match à 5-3 dans la dernière manche avant de craquer. Le Français a pris sa revanche sur sa défaite contre le même adversaire au dernier US Open. Tsonga, 32 ans, a souvent été dominé dans l'échange par la fougue de Shapovalov, 50e mondial, l'un des meilleurs espoirs du circuit, mais il a su s'accrocher et hausser son niveau de jeu dans les moments les plus importants.



"Je suis fatigué mais très content, j'ai fait un gros combat. Ce n'est pas facile de jouer contre ces jeunes qui jouent si bien. Ils prennent leur chance. C'est difficile pour moi de jouer en défense. D'habitude, je suis plutôt dans le court", a commenté le Manceau, qui a révélé avoir été gêné par un mollet. "J'ai beaucoup souffert physiquement, c'était dur de rester concentré dans ma tête, j'étais plutôt concentré sur mon mollet. Il va falloir que je fasse un bain froid", a-t-il dit au speaker de la Margaret Court Arena.



Il aura besoin de tous ses moyens pour affronter au prochain tour peut-être l'Australien Nick Kyrgios, 17e mondial, qui devait affronter mercredi le Serbe Viktor Troicki. La Danoise Caroline Wozniacki, 2e mondiale, a dû retourner une situation encore plus compromise. Elle a sauvé deux balles de match devant la Croate Jana Fett, finalement battue en trois sets 3-6, 6-2, 7-5. Wozniacki était menée 5 à 1 et 40-15 dans le dernier set avant de réussir une formidable remontée.



Gilles Simon n'a pas pu défendre ses chances à cause d'une blessure à la cuisse. Il a été contraint à l'abandon face à l'Espagnol Pablo Carreño, 11e mondial, qui menait 6-2, 3-0. "J'ai essayé de faire ce que j'ai pu mais ça n'avait plus de sens de continuer, la douleur était difficilement supportable", a dit Simon, 57e à l'ATP qui souffre du quadriceps et de l'adducteur.



AFP