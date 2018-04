L'entraîneur de Bordeaux Jocelyn Gourvennec, en poste depuis l'été 2016, a été limogé jeudi en raison des mauvais résultats des Girondins, a annoncé son club qui n'a pas communiqué le nom de son remplaçant.

Eric Bedouet, adjoint de Gourvennec, "prend en charge le groupe, dans l'attente de la nomination d'un nouvel entraîneur qui interviendra prochainement", a précisé le club.

Le Belge Michel Preud'Homme fait figure de favori pour prendre les rênes des Girondins, selon la presse belge.

Gourvennec, 45 ans, arrivé sur les bords de la Garonne en 2016 en provenance de Guingamp, n'a pas résisté à une longue série de mauvais résultats. Bordeaux n'a ainsi gagné que deux de ses 14 derniers matches en L1 et a perdu 5 de ses 6 dernières rencontres. Le club occupe la 13e place mais n'a que deux longueurs d'avance sur la place de barragiste, actuellement occupée par Troyes.

Sur la sellette à la trêve, que Bordeaux avait atteint à la 15e place du classement, Gourvennec avait été conforté par sa direction avec l'objectif d'inverser la spirale en janvier.

Mais l'élimination en Coupe de France face aux amateurs de Granville (1-2 a.p.) a assombri son avenir qui s'est définitivement joué mardi soir lors de la défaite à domicile contre Caen (0-2).

Jocelyn Gourvennec avait pourtant conduit Bordeaux à la 6e place et à une qualification pour le tour préliminaire de l'Europa League à l'issue de sa première saison en poste. Mais le club a été éliminé sans gloire de la compétition européenne cet été par les Hongois de Videoton.

Samedi à Nantes, c'est Eric Bédouet, l'un de ses adjoints et fidèle technicien du club qu'il a rejoint en 1998, qui assurera l'intérim.

Ce spécialiste de la préparation physique, âgé de 63 ans, a déjà rempli cette mission pendant trois journées en 2005 en remplacement de Michel Pavon, puis en 2011 pendant trois journées en succédant à Jean Tigana.



