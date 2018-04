Avec des thermomètres affichant -68 degrés en Iakoutie, -56 degrés sur le lac Baïkal, la Sibérie affrontait une vague de froid jeudi à quelques heures de l'Epiphanie orthodoxe pour laquelles des millions de Russes se plongent dans l'eau glacée.

La région de Iakoutie, en Extrême-Orient russe, les températures ont atteint -68°C jeudi, après -65°C mercredi, provoquant la fermeture d'une centaine d'écoles.

En Sibérie, près d'Irkoutsk, dans la région du lac Baïkal, les habitants et touristes se préparaient à descendre sous les -56°C vendredi, soit trente degrés de moins que jeudi.

A Oulan-Oudé, capitale de la région voisine de Bouriatie, le thermomètre a chuté jusqu'à -32 degrés et devrait continuer à baisser lors des prochains jours.

Ces températures extrêmes interviennent alors que les orthodoxes, dont de nombreux Russes, Bélarusses et Ukrainiens, s'apprêtent à célébrer l'Epiphanie dans la nuit de jeudi à vendredi en plongeant dans des rivières et étangs gelés, en souvenir du baptême de Jésus dans le Jourdain.

"Le froid de l'Epiphanie est arrivé", s'est réjoui un internaute russe dans une vidéo postée sur Youtube montrant ses cils et cheveux couverts de glace. "Bon, mais il ne fait que -47°C".

Quelques Russes ont également diffusé des photos et vidéos de leurs baignades. "Il fait un peu plus chaud maintenant", a assuré crânement l'un d'eux, après avoir nagé par -44 degrés avec le sourire, au milieu d'une nature figée par la glace dans la république de Sakha (Extrême-Orient russe).

Les températures restaient toutefois clémentes à Moscou (-7 degrés) malgré une tempête de neige ayant provoqué d'importants embouteillages. Plus de 10.000 employés municipaux s'attelaient à dégager la neige des rues et trottoirs, selon la mairie citée par RIA Novosti.

Au Bélarus voisin, dans la région de Braguine où les températures frôlaient les -5 degrés, des policiers ont sauvé un élan tombé dans un étang et resté immobilisé par la glace s'étant reformée autour de lui.

"Cela fait six ans que je patrouille dans la zone, mais c'est la première fois qu'il faut sauver un animal sauvage" du froid, a déclaré Sergueï Guorochko, cité par un communiqué de la police locale.



