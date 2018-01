Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 7 heures

Emmanuel Macron et Theresa May ont signé jeudi un nouveau traité sur le contrôle de l?immigration entre la France et le Royaume-Uni, lors du 35e sommet franco-britannique à l'Académie militaire royale de Sandhurst, près de Londres.

