Publié il y a 10 heures / Actualisé il y a 10 heures

La Première ministre britannique Theresa May et le président français Emmanuel Macron sont arrivés jeudi à l'Académie militaire royale de Sandhurst pour le 35e sommet franco-britannique, une rencontre qui sera dominée par les questions liées à l'immigration clandestine et à la défense.

La Première ministre britannique Theresa May et le président français Emmanuel Macron sont arrivés jeudi à l'Académie militaire royale de Sandhurst pour le 35e sommet franco-britannique, une rencontre qui sera dominée par les questions liées à l'immigration clandestine et à la défense.