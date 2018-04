Le Serbe Novak Djokovic a éliminé le Français Gaël Monfils au deuxième tour de l'Open d'Australie en quatre sets 4-6, 6-3, 6-1, 6-3, jeudi à Melbourne, dans des conditions de chaleur extrêmes.

Après un excellent départ, Monfils a eu un gros passage à vide physique au début du deuxième set à cause de la température qui approchait les 40 degrés dans la Rod Laver Arena.

"A 6-4, 2-2, je me suis senti lourd, je ne parvenais plus à pousser", a-t-il expliqué.

Paraissant au bord du malaise, il s'est plaint à l'arbitre des conditions "inhumaines", puis a fait appel au médecin. Mais les organisateurs n'ont pas décidé de fermer le toit.

Ce n'est d'ailleurs pas ce que réclamait le Français, qui voulait plutôt qu'on lui laisse un peu plus de temps entre les échanges que les 25 secondes réglementaires.

Ayant récupéré un peu, Monfils, 31 ans, a de nouveau opposé une belle résistance dans le quatrième set, mais sans pouvoir éviter de subir sa 15e défaite contre Djokovic en autant de matches.

Le Parisien n'a cependant pas voulu prendre la chaleur comme excuse de sa défaite. "Mis à part mon petit coup de chaud, j'ai eu pas mal de trous d'air. J'ai fait beaucoup d'erreurs et un nombre de doubles fautes incalculable (15). Il ne jouait pas très bien, mais je jouais encore moins bien que lui", a-t-il reconnu.

Djokovic, 30 ans, fait son retour à la 14e place mondiale après six mois d'arrêt à cause d'une blessure au coude droit. Monfils a lui aussi chuté au classement jusqu'au 39e rang après une année 2017 manquée.

"Nous avons souffert tous les deux aujourd'hui. C'était des conditions très dures, surtout pendant les deux premières heures et demie. Je savais que ce serait un challenge. Gaël est un des meilleurs athlètes, si ce n'est le meilleur, du circuit. Il remet beaucoup de balles, il sert fort. Le quatrième set aurait pu tourner dans les deux sens", a dit l'ancien N.1 mondial.

Quant à son état physique, Djokovic a répété qu'il n'était "pas encore à 100%". "Mais je progresse et je crois en moi-même. Surtout ici où j'ai eu le plus de succès dans ma carrière", a dit le sextuple vainqueur à Melbourne.

Il affrontera au prochain tour l'Espagnol Albert Ramos, 22e mondial.



